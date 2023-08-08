Ковальчук Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1936
Военная служба
26.06.1941
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Ковальчук Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ковальчук Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковальчук Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковальчук Екатерина Трофимовна
Смерть
Около ?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д.Катериновка Сталинградской области