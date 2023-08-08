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Ковальчук Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около ?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Около 1941 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1936

Жена: Ковальчук Екатерина Трофимовна

Военная служба
26.06.1941
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Ковальчук Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ковальчук Екатерина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальчук Екатерина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальчук Екатерина Трофимовна

Смерть
Около ?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д.Катериновка Сталинградской области
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