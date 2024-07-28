Основин Владислав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсновин Владислав Витальевич

Основин Владислав Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Основина Клещева Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
12.10.1986

Сын: Основин Александр Владиславович

Мать ребёнка: Основина Клещева Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
07.04.1991

Дочь: Основина Алёна Владиславовна

Мать ребёнка: Основина Клещева Татьяна Валентиновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.