Основин Владислав Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1986
Сын: Основин Александр Владиславович
Мать ребёнка: Основина Клещева Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
07.04.1991
Дочь: Основина Алёна Владиславовна
Мать ребёнка: Основина Клещева Татьяна Валентиновна