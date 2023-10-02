Щербаков Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Василий Яковлевич

Щербаков Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1846

Дата смерти

22.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1846

Отец: Щербаков Яков Никифорович

Мать: Щербакова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Щербаков Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Щербаков Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Щербаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Щербаков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щербакова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.06.1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close