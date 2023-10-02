Щербаков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1846
Дата смерти22.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1846
Рождение ребёнка
1870
Сын: Щербаков Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Щербаков Феодор Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Щербаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щербакова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.06.1914