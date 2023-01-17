Костинова Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Костинова Фёкла Сергеевна

Отец ребёнка: Костинов Сергей Аникеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1857 ст.

Сын: Костинов Фома Сергеевич

Отец ребёнка: Костинов Сергей Аникеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Сергей Аникеевич

Смерть
Неизвестно
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