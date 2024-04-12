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Бастрыкин Максим Андреевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Бастрыкин Андрей Нассонович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Бастрыкин Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Васса Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бастрыкин Конон Максимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Васса Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Христина Максимовна

Мать ребёнка: Бастрыкина Васса Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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