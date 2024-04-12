Бастрыкин Максим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Бастрыкин Андрей Нассонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Бастрыкин Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бастрыкин Конон Максимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Христина Максимовна
Мать ребёнка: Бастрыкина Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно