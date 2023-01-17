Никифорова Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1973
Отец ребёнка: Дурягин Сергей
Рождение ребёнка
06.09.1976
Сын: Никифоров Игорь Сергеевич
Отец ребёнка: Дурягин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурягин Сергей
Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область