Никифорова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Надежда Ивановна

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Место рождения

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.09.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.11.1973

Сын: Никифоров Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Дурягин Сергей

Рождение ребёнка
06.09.1976

Сын: Никифоров Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Дурягин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурягин Сергей

Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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