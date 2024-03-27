Худайбердин Зиннят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худайбердин Зиннят

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбангалиев Худайбирде

Мать: Фахрибанят

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худайбердина Файля

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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