Худайбердин Зиннят
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбангалиев Худайбирде
Мать: Фахрибанят
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худайбердина Файля
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно