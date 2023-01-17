Павлова (Баранова) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения17.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.12.1980
Дочь: Сорокина Валентина Валентиновна
Отец ребёнка: Павлов Валентин Анатольевич
Рождение ребёнка
08.02.1984
Дочь: Золотарева Лариса Валентиновна
Отец ребёнка: Павлов Валентин Анатольевич
Рождение ребёнка
03.06.1987
Сын: Павлов Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Павлов Валентин Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно