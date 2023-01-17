Павлова (Баранова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Баранова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1960

Отец: не указан

Мать: Баранова Александра Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1980

Дочь: Сорокина Валентина Валентиновна

Отец ребёнка: Павлов Валентин Анатольевич

Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1984

Дочь: Золотарева Лариса Валентиновна

Отец ребёнка: Павлов Валентин Анатольевич

Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1987

Сын: Павлов Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Павлов Валентин Анатольевич

Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Валентин Анатольевич

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