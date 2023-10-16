Вьялкина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Вьялкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1928

Сын: Вьялкин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.09.1929

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.01.1931

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.05.1933

Сын: Вьялкин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
05.08.1934

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1936

Дочь: Зина Андреевна

Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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