Вьялкина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1926
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1928
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1929
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1931
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1933
Сын: Вьялкин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1934
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1936
Дочь: Зина Андреевна
Отец ребёнка: Вьялкин Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно