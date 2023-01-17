Шванн (Schwann) Катарина (Katharina)
Место рожденияЙокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Шванн Иоганнес
Мать: Ева
Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Иммиграция
1809 ст.
Бракосочетание
1811 ст.
Муж: Бургард Франц Антон
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Бургард Катарина
Отец ребёнка: Бургард Франц Антон
Смерть
Неизвестно