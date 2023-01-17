Шванн (Schwann) Катарина (Katharina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шванн (Schwann) Катарина (Katharina)

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Место рождения

Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шванн Иоганнес

Мать: Ева

Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
1811 ст.

Муж: Бургард Франц Антон

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Бургард Катарина

Отец ребёнка: Бургард Франц Антон

Кучурган, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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