Перевозчикова Галина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова Галина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1933

Дата смерти

12.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Перевозчикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1967

Дочь: Вахрушева Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1968

Дочь: Бусыгина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Васильевич

Смерть
12.05.2008
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