Перевозчикова Галина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1933
Дата смерти12.05.2008
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1967
Дочь: Вахрушева Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1968
Дочь: Бусыгина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Васильевич
Смерть
12.05.2008