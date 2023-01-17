Городецкий Сергей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкий Сергей Митрофанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.01.1884

Дата смерти

07.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1920 по 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1920
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1921 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1944
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1944 по 1967
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.06.1967
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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