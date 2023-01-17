Городецкий Сергей Митрофанович
Место рождения
Дата рождения17.01.1884
Дата смерти07.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884 по 1917
Место жительства
С 1917
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1920 по 1921
Место жительства
По 1920
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1921 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1944 по 1967
Смерть
07.06.1967
Обнинск, город Обнинск, Калужская область