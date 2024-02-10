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Сафин Радик Нафикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафин Нафик Шафикович

Мать: Зайнаб Гаффановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Венера Рафиковна

Мать ребёнка: Лилия Мухамадиновна

Рождение ребёнка
18.06.1983

Сын: Сафин Артур Рафикович

Мать ребёнка: Лилия Мухамадиновна

Рождение ребёнка
07.03.1994

Дочь: Сафина Юлия Рафиковна

Мать ребёнка: Лилия Мухамадиновна

Смерть
Неизвестно

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