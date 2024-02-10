Сафин Радик Нафикович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафин Нафик Шафикович
Мать: Зайнаб Гаффановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина Венера Рафиковна
Мать ребёнка: Лилия Мухамадиновна
Рождение ребёнка
18.06.1983
Мать ребёнка: Лилия Мухамадиновна
Рождение ребёнка
07.03.1994
Дочь: Сафина Юлия Рафиковна
Мать ребёнка: Лилия Мухамадиновна
Смерть
Неизвестно