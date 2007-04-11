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Олейников Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1920

Дата смерти

11.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
?.07.1954

Сын: Олейников Николай Александрович

Мать ребёнка: Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна

Смерть
11.04.2007
Похороны
Неизвестно

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