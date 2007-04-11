Олейников Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1920
Дата смерти11.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
?.07.1954
Сын: Олейников Николай Александрович
Мать ребёнка: Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна
Смерть
11.04.2007
Похороны
Неизвестно