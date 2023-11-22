Золотухин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1933
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Золотухин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Золотухин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
деревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Золотухин Константин Андреевич
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Золотухина Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Золотухина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Федор Андреевич
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Анна Евгеньевна
Смерть
1933