Золотухин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Золотухин Василий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Золотухин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

деревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Золотухин Константин Андреевич

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Золотухина Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Золотухина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Анна Евгеньевна

Смерть
1933
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