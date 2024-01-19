Абрамова Асманова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1904
Дата смерти25.07.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Асманов Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1936
Дочь: Коломыцева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Иванович
Смерть
25.07.1964