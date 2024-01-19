Абрамова Асманова Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Асманова Марфа Михайловна

Абрамова Асманова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

25.07.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Асманов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.1936

Дочь: Коломыцева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Иванович

Смерть
25.07.1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.