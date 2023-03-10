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Ермаков Матвей Иванов
Ермаков Матвей Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1785
Пол
Мужской
Отец
Ермаков Иван Иванов
1768 г.р.
Мать
Ефросинья Епифанова
Около 1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец:
Ермаков Иван Иванов
Мать:
Ефросинья Епифанова
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