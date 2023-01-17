Инякина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

После 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1882 ст.

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Инякин Егор Алексеевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 456. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти станицы... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Егор Алексеевич

Смерть
После 1882
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