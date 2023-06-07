Чикина Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикина Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1901

Дочь: Чикина Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Чикин Гавриил Яковлевич

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Чикин Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Чикин Гавриил Яковлевич

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.11.1918
Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Отпета 3.11.1918 в скорбященской церкви села Овсянниково и похоронена на приходском кладбище
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