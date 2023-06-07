Чикина Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.11.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1901
Дочь: Чикина Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Чикин Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Чикин Гавриил Яковлевич
Смерть
01.11.1918
Отпета 3.11.1918 в скорбященской церкви села Овсянниково и похоронена на приходском кладбище