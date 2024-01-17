Ягдаров Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти15.03.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
28.06.1925
Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ягдарова Вера Павловна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
11.08.1942
Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна
Захоронение (военное)
15.03.1943
д.Плоское,Медведевский с/с,Бельский р-он,Тверская обл.
Погибла фронте в ВОВ,красноармеец 1001сп,279сд.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1943