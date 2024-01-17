Ягдаров Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгдаров Павел Михайлович

Ягдаров Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

15.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ягдаров Михаил Яковлевич

Мать: Ягдарова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1925

Сын: Ягдаров Иван Павлович

Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ягдаров Николай Павлович

Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ягдарова Вера Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ягдаров Леонид Павлович

Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
11.08.1942

Сын: Ягдаров Василий Павлович

Мать ребёнка: Ягдарова Ольга Гавриловна

Захоронение (военное)
15.03.1943
д.Плоское,Медведевский с/с,Бельский р-он,Тверская обл.
Погибла фронте в ВОВ,красноармеец 1001сп,279сд.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Ольга Гавриловна

Смерть
15.03.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close