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Перфильев Марк Александрович
Перфильев Марк Александрович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
20.06.2020
Пол
Мужской
Отец
Перфильев Александр Сергеевич
1982 г.р.
Мать
Прошкова Инна Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2020
Отец:
Перфильев Александр Сергеевич
Мать:
Прошкова Инна Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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