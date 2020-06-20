Перфильев Марк Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильев Марк Александрович

Перфильев Марк Александрович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2020

Отец: Перфильев Александр Сергеевич

Мать: Прошкова Инна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close