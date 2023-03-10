Корнилов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилов Владимир Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Корнилова Вера Михацловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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