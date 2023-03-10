Корнилов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнилов Владимир Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Корнилова Вера Михацловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана