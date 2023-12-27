Кураш Ядвига Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКураш Ядвига Антоновна

Кураш Ядвига Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1927

Дата смерти

30.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураш Михаил Константинович

Отец ребёнка: Кураш Константин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кураш Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кураш Константин Дмитриевич

Смерть
30.03.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.