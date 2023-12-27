Кураш Ядвига Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1927
Дата смерти30.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кураш Михаил Константинович
Отец ребёнка: Кураш Константин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кураш Константин Дмитриевич
Смерть
30.03.1984