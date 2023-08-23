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Софья Васильева

Место рождения

Кислово, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
1791 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Василий

Мать: не указана

Кислово, Короваевская волость, Сычевский уезд
деревня Кислово тойже вотчины
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акула (Акила) Леонов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Абрам Акулов

Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Василий

Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Емельян Акулов

Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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