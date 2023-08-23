Софья Васильева
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Василий
Мать: не указана
деревня Кислово тойже вотчины
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акула (Акила) Леонов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Абрам Акулов
Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Василий
Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Емельян Акулов
Отец ребёнка: Акула (Акила) Леонов
Смерть
Неизвестно