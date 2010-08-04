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Симонович Борис (Барух)

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

19.05.1924

Дата смерти

04.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1924

Отец: Симонович Петр

Мать: Симонович Мария Борисовна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинус (Пинус) Елена

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
25.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинус (Пинус) Елена

Рождение ребёнка
1959

Сын: Симонович Павел

Мать ребёнка: Пинус (Пинус) Елена

Смерть
04.08.2010

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