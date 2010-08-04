Симонович Борис (Барух)
Место рождения
Дата рождения19.05.1924
Дата смерти04.08.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1924
Отец: Симонович Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинус (Пинус) Елена
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
25.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинус (Пинус) Елена
Рождение ребёнка
1959
Сын: Симонович Павел
Мать ребёнка: Пинус (Пинус) Елена
Смерть
04.08.2010