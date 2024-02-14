Аминова (Мударисова) Лейсан Наилевна
Место рожденияг. Ульяновск
Дата рождения01.02.198
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.198
Отец: Мударисов Наиль
Мать: скрыто настройками приватности
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ясмина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности