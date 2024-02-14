Аминова (Мударисова) Лейсан Наилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминова (Мударисова) Лейсан Наилевна

Место рождения

г. Ульяновск

Дата рождения

01.02.198

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.198

Отец: Мударисов Наиль

Мать: скрыто настройками приватности

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ясмина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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