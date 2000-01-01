Никитин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Василий Михайлович

Никитин Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

09.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Никитин Михаил Алексеевич

Мать: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Никитин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Агния

Рождение ребёнка
1937

Сын: Никитин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.05.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close