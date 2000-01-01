Никитин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти09.05.1945
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1926
Сын: Никитин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Агния
Рождение ребёнка
1937
Сын: Никитин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.05.1945