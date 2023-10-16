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(Сюсюгина) Татьяна Александровна

Место рождения

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сюсюгин Александр

Мать: (Салтыкова) Татьяна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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