Батурина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батурина Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Батурин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Батурин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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