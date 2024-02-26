Леонов Афанасий Поликарпов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Леонова) Марфа Афанасьева (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Матрена Тимофеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1857