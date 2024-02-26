Леонов Афанасий Поликарпов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Афанасий Поликарпов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Леонов Поликарп Ануфриев (Ич)

Мать: Леонова Аграфена Федосеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Матрена Тимофеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Леонова) Марфа Афанасьева (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Матрена Тимофеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1857

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