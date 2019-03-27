Быковский Валерий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.08.1934
Дата смерти27.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934
Место жительства
С 1941
г. Тегеран, Иран
Место жительства
С 1953
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1988 по 1990
г. Берлин, ГДР
Смерть
27.03.2019
д. Леониха, Московская область РФ
Место жительства
По 2019
д. Леониха, Московская область РФ