Быковский Валерий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковский Валерий Фёдорович

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

02.08.1934

Дата смерти

27.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Место жительства
С 1934
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Место жительства
С 1941
г. Тегеран, Иран
Место жительства
С 1953
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1988 по 1990
г. Берлин, ГДР
Смерть
27.03.2019
д. Леониха, Московская область РФ
Место жительства
По 2019
д. Леониха, Московская область РФ
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