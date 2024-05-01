Суботин Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Суботин Нестор Дмитриевич
Мать ребёнка: Суботина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Суботин Прокопий Дмитриевич
Мать ребёнка: Суботина Ирина Григорьевна
Смерть
До 1812