Суботин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботин Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Суботин Андрей Федорович

Мать: Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Ирина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802

Сын: Суботин Нестор Дмитриевич

Мать ребёнка: Суботина Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Суботин Прокопий Дмитриевич

Мать ребёнка: Суботина Ирина Григорьевна

Смерть
До 1812

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