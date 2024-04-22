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Иван Михайлов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.01.1885 ст.

Дата смерти

02.05.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: Домна Алексеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
12.01.1885 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
02.05.1886 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
04.05.1886 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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