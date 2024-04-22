Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения11.01.1885 ст.
Дата смерти02.05.1886 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1885 ст.
Мать: Домна Алексеева
Крещение
12.01.1885 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1886 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
04.05.1886 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд