Афонин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1948
Дата смерти06.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948
Отец: Афонин Петр Иванович
Мать: Афонина Акулина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Афонина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афонина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Афонина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Людмила
Смерть
06.04.1994