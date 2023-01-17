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Афонин Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1948

Дата смерти

06.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948

Отец: Афонин Петр Иванович

Мать: Афонина Акулина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Афонина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Афонина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Афонина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Людмила

Смерть
06.04.1994
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