Владимирова (Шаклеина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954
Мать: Рябова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1976
Дочь: Панфилова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1979
Дочь: Бородина Алла Николаевна
Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1984
Сын: Владимиров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович