Владимирова (Шаклеина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Шаклеина) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954

Отец: не указан

Мать: Рябова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1976

Дочь: Панфилова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович

Рождение ребёнка
10.02.1979

Дочь: Бородина Алла Николаевна

Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович

Рождение ребёнка
03.08.1984

Сын: Владимиров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Владимиров Николай Степанович

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