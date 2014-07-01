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Векслер Владимир Симонович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.07.1939

Дата смерти

01.07.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушалина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1967

Сын: Векслер Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Кушалина Татьяна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.07.1971

Дочь: Румянцева Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.07.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ковалевской кладбище.

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