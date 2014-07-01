Векслер Владимир Симонович
Место рождения
Дата рождения05.07.1939
Дата смерти01.07.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1967
Сын: Векслер Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Кушалина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1971
Дочь: Румянцева Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.2014
г. Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ковалевской кладбище.