Москалев Виетор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалев Виетор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москалева) Галина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.06.1998
Причина смерти: Нечастный случай

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