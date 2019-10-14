Каташова Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каташова Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.?

Пол

Женский

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.?

Отец: Каташов Михаил

Мать: Каташова Ольга Васильевна

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