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Павлюченко Василий Ильич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.11.1922

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 16.01.1943 по 23.09.1954
Воинское звание: Лейтенант Призван 16.01.1943 года Кокандским ГВК, Узбекская ССР, Ферганская обл., г. Коканд. Служил в 722 стрелковом полку 206 стрелковой дивизии, 264 миномётном полку 4 танкового кор... Показать все
Смерть
1995
Похоронен на станции Клявлино Клявлинского района Самарской области.
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