Павлюченко Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения11.11.1922
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 16.01.1943 по 23.09.1954
Воинское звание: Лейтенант Призван 16.01.1943 года Кокандским ГВК, Узбекская ССР, Ферганская обл., г. Коканд. Служил в 722 стрелковом полку 206 стрелковой дивизии, 264 миномётном полку 4 танкового кор... Показать все
Смерть
1995
Похоронен на станции Клявлино Клявлинского района Самарской области.