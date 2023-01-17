Самарова Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарова Агриппина Андреевна

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Место рождения

Мироново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Мироново, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1901 ст.

Дочь: Парфёнова Агния Дмитриевна

Отец ребёнка: Самаров Дмитрий Степанович

Рагозино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Сын: Самаров Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Самаров Дмитрий Степанович

Рагозино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Самаров Дмитрий Степанович

Рагозино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самаров Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно
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