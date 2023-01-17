Самарова Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1901 ст.
Дочь: Парфёнова Агния Дмитриевна
Отец ребёнка: Самаров Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.
Сын: Самаров Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Самаров Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Самаров Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно