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Норина Агафея Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Норин Василий Меркуриевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Норин Перфил Васильевич

Отец ребёнка: Норин Василий Меркуриевич

Рождение ребёнка
1707

Сын: Норин Макар Васильевич

Отец ребёнка: Норин Василий Меркуриевич

Рождение ребёнка
1709

Сын: Норин Онофрий Васильевич

Отец ребёнка: Норин Василий Меркуриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норин Василий Меркуриевич

Смерть
После 1710
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