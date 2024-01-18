Кокарев Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокарев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

27.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929

Отец: Кокарев Сергей Дмитриевич

Мать: Кокарева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1948

Сын: Кокарев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кокарева Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.1954

Сын: Кокарев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кокарева Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокарева Лидия Владимировна

Смерть
27.12.1994
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