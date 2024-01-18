Кокарев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1929
Дата смерти27.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Рождение ребёнка
07.11.1948
Сын: Кокарев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кокарева Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.1954
Сын: Кокарев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кокарева Лидия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1994