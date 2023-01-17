Петряшев Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ., Никольский уезд, Городецкая вол., д. Кл... РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 626 Деревня Плесо: РГВИА, Картотека бюро уч... Показать все
Военная служба
24.06.1915 ст.
Ранение: РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 626
Военная служба
13.07.1915
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 626
Смерть
Неизвестно