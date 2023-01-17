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Петряшев Василий Леонтьевич

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Место рождения

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губ., Никольский уезд, Городецкая вол., д. Кл... РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 626 Деревня Плесо: РГВИА, Картотека бюро уч... Показать все
Военная служба
24.06.1915 ст.
Ранение: РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 626
Военная служба
13.07.1915
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 626
Смерть
Неизвестно
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