Алексеев Николай Васильевич 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеев Николай Васильевич

Место рождения

Сандарово, Чехов, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Алексеев Василий Алексеевич

Мать: не указана

Сандарово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1912

Сын: Алексеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1915

Сын: Алексеев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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