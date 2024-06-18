Алексеев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Алексеев Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1912
Сын: Алексеев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1915
Сын: Алексеев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно