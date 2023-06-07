Лунева Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лунев Ермил Ларионов

Отец ребёнка: Лунев Ларион Антонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Мария Ларионова

Отец ребёнка: Лунев Ларион Антонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Ларион Антонов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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