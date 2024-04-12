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Борзых Иван Дмитриевич

Место рождения

Вознесенка, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенка, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.01.1912

Жена: Борзых Параскева Антоновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №17, дело №130, стр. 141 https://yandex.ru/archive/catalog/5132634e-a744-469d-be88-b598c6ed5239/141 Поручители: Агарков Климент, Агарков Михаил, Агарков Григорий
Смерть
Неизвестно
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