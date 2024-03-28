Тёмкина Слава Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тёмкин Евгений Залманович
Отец ребёнка: Тёмкин Залман Михайлович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Тёмкина Татьяна Залмановна
Отец ребёнка: Тёмкин Залман Михайлович
Смерть
Неизвестно