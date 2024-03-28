Тёмкина Слава Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тёмкина Слава Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тёмкин Залман Михайлович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тёмкин Евгений Залманович

Отец ребёнка: Тёмкин Залман Михайлович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Тёмкина Татьяна Залмановна

Отец ребёнка: Тёмкин Залман Михайлович

Смерть
Неизвестно

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