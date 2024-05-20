Госпаревич Константин Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти27.04.1937
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Гасперович Казимир Францов
Мать: Гасперович Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Госпаревич Петр Константинович
Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Госпаревич Николай Константинович
Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Госпаревич Алексей Константинович
Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1905
Сын: Госпаревич Иван Константинович
Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна
деревня Петропавловка, Тевризский район Омская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Госпаревич Федор Константинович
Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Госпаревич Александр Константинович
Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Госпаревич Григорий Константинович
Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна
Смерть
27.04.1937