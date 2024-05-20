Госпаревич Константин Кузьмич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Госпаревич Константин Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

27.04.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гасперович Казимир Францов

Мать: Гасперович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Госпаревич Петр Константинович

Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Госпаревич Николай Константинович

Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Госпаревич Алексей Константинович

Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1905

Сын: Госпаревич Иван Константинович

Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна

деревня Петропавловка, Тевризский район Омская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Госпаревич Федор Константинович

Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Госпаревич Александр Константинович

Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Госпаревич Григорий Константинович

Мать ребёнка: Госпаревич Олимпиада Ивановна

Смерть
27.04.1937

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