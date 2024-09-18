Моисеев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Александр Степанович

Моисеев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 28.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.03.1952

Жена: Моисеева (Большакова) Серафима Евгеньевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1958

Сын: Моисеев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Моисеева (Большакова) Серафима Евгеньевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.