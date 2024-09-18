Моисеев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 28.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.03.1952
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1958
Сын: Моисеев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Моисеева (Большакова) Серафима Евгеньевна
Смерть
Неизвестно