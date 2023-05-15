Ананьев Филипп Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Филипп Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Семён Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1896

Сын: Ананьев Никита Филиппович

Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна

Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Ананьев Прокопий Филлипович

Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болгова Аксинья Филипповна

Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Степан Филиппович

Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Лукерья Матвеевна

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