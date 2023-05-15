Ананьев Филипп Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьев Семён Андреевич
Рождение ребёнка
14.09.1896
Сын: Ананьев Никита Филиппович
Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Ананьев Прокопий Филлипович
Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болгова Аксинья Филипповна
Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Степан Филиппович
Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Ананьева Лукерья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно